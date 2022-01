Betaalvereniging Nederland meldt lichte stijging van contante betalingen

Het aantal contante betalingen in onder andere winkels is vorig jaar licht gestegen ten opzichte van 2020, zo meldt Betaalvereniging Nederland vandaag. In 2020 was van de 6,2 miljard toonbankbetalingen 21 procent contant, wat neerkomt op 1,3 miljard betalingen. Vorig jaar steeg het percentage contante betalingen naar 23 procent en kwam uit op1,35 miljard betalingen.

Het gebruik van acceptgiro's liep vorig jaar wel sterk terug. Met ruim dertig procent ging het om de sterkste jaarlijkse daling ooit gemeten. Vorig jaar verstuurden particulieren 4,43 miljoen Acceptgiro’s op papier naar hun bank. Zo’n veertig miljoen acceptgiro’s zijn door ontvangers ongebruikt weggegooid, nadat ze de factuur of donatie digitaal hadden betaald.

Halverwege 2021 waren er minder dan negenduizend bedrijven en instellingen die acceptgiro’s naar klanten en donateurs verzonden, ruim veertig procent minder dan een jaar eerder. Halverwege volgend jaar stoppen banken met het verwerken van papieren acceptgiro’s en zullen die niet meer naar particulieren worden verzonden.

Contactloos

Contactloos en kaartloos betalen, met een smartphone, smartwatch of wearable, nam vorig jaar verder toe. Negen van de tien pinbetalingen gebeuren contactloos, mét of zónder kaart. Bijna een kwart van al die contactloze betalingen gebeurt inmiddels zónder kaart, vooral met smartphones en smartwatches. Bij nog maar één op de tien pinbetalingen wordt de kaart in de betaalterminal gestoken.

Ondanks alle coronabeperkingen gaan verreweg de meeste betalingen volgens Betaalvereniging nog steeds via de fysieke toonbank. Het aantal betalingen aan de winkelkassa is het tienvoudige van het aantal online betalingen in webwinkels. Het verschil in de bestedingen is minder groot: aan de fysieke kassa is de omzet ruim drie keer zo hoog als online.