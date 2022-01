Acht verdachten achter REvil-ransomwaregroep aangeklaagd in Rusland

De Russische autoriteiten hebben acht personen aangeklaagd die vorige week werden aangehouden op verdenking van deelname aan de REvil-ransomwaregroep. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS. De acht worden verdacht van witwassen, waarop een gevangenisstraf van maximaal acht jaar staat. Volgens Yelisey Boguslavskiy van securitybedrijf Advanced Intelligence zijn de aangehouden verdachten waarschijnlijk laaggeplaatste partners van REvil en niet de groep verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het aanbieden van de ransomware.

Voordat de REvil-groep ermee stopte opereerde het als een ransomware-as-a-service (RaaS). Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. De REvil-ransomware kwam vorig jaar groot in het nieuws toen het wereldwijd door een beveiligingslek in de software van Kaseya werd verspreid.

Bij de operatie van de Russische geheime dienst FSB vorige week vonden op 25 adressen van veertien verdachten huiszoekingen plaats. Daarbij is bijna zes miljoen euro in contanten in beslag genomen, alsmede twintig luxe auto's, computers en cryptowallets.