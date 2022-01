Oracle komt tijdens eerste patchronde van 2022 met bijna 500 updates

Oracle zal tijdens de eerste patchronde van 2022 bijna vijfhonderd patches uitbrengen, zo heeft het bedrijf aangekondigd. Het softwarebedrijf komt vier keer per jaar met een Critical Patch Update. Tijdens de patchronde van dit kwartaal, die morgen gepland staat, rolt Oracle 483 patches uit. Sommige van de verholpen kwetsbaarheden bevinden zich in meerdere producten.

De meeste beveiligingslekken zullen worden verholpen in de communicatiesoftware, financiële applicaties, MySQL en retail-applicaties. De impact van één of meerdere kwetsbaarheden in de communicatiesoftware van Oracle is op een schaal van 1 tot en met 10 met een 10.0 beoordeeld. In het geval van de beveiligingslekken in Oracle Essbase is de maximale impactscore 9.9. Verder zijn er meerdere producten met kwetsbaarheden die een impactscore van 9.8 hebben.

Oracle adviseert organisaties om de patches van de Critical Patch Update zo snel mogelijk te installeren. De volgende patchrondes voor dit jaar staan gepland voor 19 april, 19 juli en 18 oktober.