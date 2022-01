Britse organisaties starten campagne tegen meer versleutelde chatapps

Verschillende Britse organisaties zijn met geld van de Britse overheid een campagne tegen meer end-to-end versleutelde chatapps gestart. Met de campagne "No Place to Hide" willen de organisaties dat socialmediabedrijven bevestigen dat ze geen end-to-end encryptie uitrollen totdat ze over technologie beschikken om ervoor te zorgen dat kinderen geen risico lopen.

De organisaties zijn van mening dat end-to-end encryptie het lastiger maakt om kindermisbruik op socialmediaplatformen te detecteren, omdat bedrijven de inhoud van berichten niet meer kunnen controleren. Als socialmediabedrijven end-to-end encryptie implementeren claimen de organisaties dat een geschatte 14 miljoen meldingen van verdacht kindermisbruik verloren gaan. "Dat kan een catastrofale impact op kindveiligheid hebben", zo waarschuwen ze.

Op de campagnewebsite laten de organisaties weten dat ze niet tegen end-to-end encryptie zijn, zolang het op een manier wordt geïmplementeerd waarbij kinderen geen risico lopen. Er worden geen socialmediabedrijven bij naam genoemd. Er zijn echter al langer zorgen bij kinderorganisaties en overheden over plannen van techbedrijf Meta om Facebook en Instagram Messenger van end-to-end encryptie te voorzien. Het plan is om deze optie volgend jaar standaard in te schakelen.

De campagne, gefinancierd met geld van de Britse overheid, wordt geleid door een stuurgroep van verschillende kinderbeschermingsorganisaties, namelijk Barnardo's, the Lucy Faithfull Foundation en the Marie Collins Foundation en het bedrijf SafeToNet.