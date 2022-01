ALDI laat Britten via camera's en speciale app kassaloos boodschappen doen

Supermarktketen ALDI heeft de eerste kassaloze winkel in het Verenigd Koninkrijk geopend waar klanten door middel van een app en speciaal gepositioneerde camera's boodschappen kunnen doen. Klanten hoeven hun producten niet te scannen en de boodschappen worden automatisch afgerekend, zo laat de supermarktketen in een aankondiging weten.

Om de ALDI-supermarkt in Londen te kunnen betreden moeten klanten eerst de Aldi Shop&Go-app installeren en een bijbehorend account aanmaken. Via de app kan toegang tot de supermarkt worden verkregen. Vervolgens zullen camera's in de winkel monitoren welke producten in het winkelmandje worden gedaan. Zodra de klant de winkel verlaat worden de boodschappen automatisch afgerekend en verschijnt de kassabon in de app.

Klanten die alcohol of andere producten willen kopen waarvoor een bepaalde leeftijd geldt kunnen via de Aldi-app hun leeftijd bevestigen. De app maakt hiervoor gebruik van "facial age estimation" technologie. Deze technologie is ontwikkeld door het bedrijf Yoti en maakt gebruik van een algoritme om de leeftijd van de klant te bepalen. Die moet hiervoor een foto van zijn gezicht laten maken. Klanten kunnen er ook voor kiezen om hun leeftijd door een winkelmedewerker te laten bevestigen.

ALDI is dit jaar ook in Nederland van plan om een kassaloze winkel te openen. Deze winkel zou begin dit jaar op de hoek van de Oudegracht en de Lange Viestraat in Utrecht moeten worden geopend.