Huis-aan-huiskranten weigeren deelname aan digitale brievenbussticker

De gezamenlijke uitgevers van Nederlandse huis-aan-huiskranten weigeren mee te werken aan de invoering van een digitaal registratiesysteem dat de fysieke brievenbussticker voor reclamefolders moet vervangen. Volgens de uitgevers houdt het plan veel te weinig rekening met de gevolgen voor de huis-aan-huiskranten en de privacy van de gebruikers.

De uitgevers vragen de reclamefolderbranche om de lancering van InMijnBus.nl stop te zetten en in gesprek te gaan over een plan dat op meer draagvlak kan rekenen. Gisteren maakte de reclamefolderbranche bekend dat de brievenbussticker waarmee kan worden aangegeven of reclamefolders welkom zijn door een online registratie wordt vervangen.

Vanaf 1 januari 2023 vindt de registratie van ieder huishouden om wel of geen reclamefolders te ontvangen digitaal plaats via InMijnBus.nl. Volgens NNP, de organisatie van lokale nieuwsmedia, houdt het online registratiesysteem geen rekening met de belangen van huis-aan-huiskranten. "Er zitten namelijk nogal wat haken en ogen aan de praktische uitvoerbaarheid van zo’n digitaal registratiesysteem, voor zowel bezorgers als ontvangers", aldus de organisatie.

Die noemt het onwenselijk dat de registratie van alle brievenbussen in Nederland in beheer is van MailDB, waar uitsluitend reclamefolderdistributeur Spotta betalend lid van is. "Niet in de laatste plaats in het belang van de privacy van alle Nederlandse huishoudens achter de brievenbus", stelt NNP.

De organisatie zegt dat uitgevers van huis-aan-huiskranten zich overvallen voelen door de lancering van het digitale registratiesysteem. Mocht MailDB en Spotta hun plan toch doorzetten, dan zullen de uitgevers van de huis-aan-huiskranten zich beraden over nadere stappen.