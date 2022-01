Kuipers wil geen ongevraagde adviezen meer van commissie corona-apps

Minister Kuipers van Volksgezondheid wil geen ongevraagde adviezen meer van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19, maar dat heeft volgens de bewindsman niets te maken met kritiek van de commissie op zaken als 2G, de coronapas en vaccinatiedwang. Dat laat de minister weten op vragen van SGP-Kamerlid Stoffer.

De Begeleidingscommissie adviseerde onder andere over de CoronaMelder, de CoronaCheck-app en de GGD Contact-app. Leden van de commissie lieten zich kritisch uit in de media, omdat hun adviezen pas naar de Tweede Kamer werden gestuurd als belangrijke debatten al waren gevoerd en besluiten genomen. Daardoor kan de Kamer zich niet volledig informeren, stelden leden en oud-leden van de Begeleidingscommissie tegenover de Volkskrant.

"De begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Covid-19 adviseerde kritisch over de coronapas, vaccinatiedwang en 2G. Die commissie mag nu alleen nog maar adviseren als VWS daarom vraagt. Ik lees dat als "jullie worden bedankt voor bewezen diensten". Een slecht besluit, wat mij betreft, van de vorige minister", liet Stoffer weten tijdens het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Eerder had het SGP-Kamerlid de minister ook al Kamervragen hierover gesteld. "Klopt het dat u heeft besloten dat de Begeleidingscommissie in het vervolg uitsluitend advies mag geven wanneer daarom door u wordt gevraagd?" Volgens Kuipers klopt het dat hij de Begeleidingscommissie heeft geïnformeerd over het voornemen om over te gaan op gevraagde adviezen. De Begeleidingscommissie gaf tot nu toe dertig adviezen: twee gevraagd, 28 ongevraagd.

De minister stelt dat de overheid geen nieuwe corona-apps aan het ontwikkelen is en op dit moment het beheer van de apps centraal staat en wellicht ooit het uitfaseren ervan. "Daarbij past dus ook een andere inzet van de begeleidingscommissie. Ik ben op dit moment met de commissie in gesprek over wat dat precies betekent voor de toekomstige invulling. Op de besluitvorming hierover wil ik niet vooruitlopen." Daardoor zou de Begeleidingscommissie alleen nog gevraagd over de ontwikkeling en inzet van CoronaMelder, CoronaCheck en GGD Contact kunnen adviseren.

In zijn antwoord op de Kamervragen laat Kuipers weten dat er vooruit wordt gekeken. "In plaats van een nadrukkelijke focus op de introductie van nieuwe digitale ondersteuningsmiddelen, zal de focus verschuiven – zo is de verwachting – naar borging, in beheer nemen en mogelijk uitfaseren van de instrumenten die tot op heden gerealiseerd zijn. Bij deze nieuwe fase past ook een andere inzet van de Begeleidingscommissie."