Britse privacytoezichthouder hekelt campagne tegen end-to-end encryptie

De Britse privacytoezichthouder ICO heeft uitgehaald naar een door de Britse overheid gefinancierde campagne tegen de komst van meer end-to-end versleutelde chatapps. Deze week lanceerden verschillende kinderbeschermingsorganisaties de campagne "No Place to Hide". Daarmee willen de organisaties dat socialmediabedrijven bevestigen dat ze geen end-to-end encryptie uitrollen totdat ze over technologie beschikken om ervoor te zorgen dat kinderen geen risico lopen.

De organisaties zijn van mening dat end-to-end encryptie het lastiger maakt om kindermisbruik op socialmediaplatformen te detecteren, omdat bedrijven de inhoud van berichten niet meer kunnen controleren. Als socialmediabedrijven end-to-end encryptie implementeren claimen de organisaties dat een geschatte 14 miljoen meldingen van verdacht kindermisbruik verloren gaan. "Dat kan een catastrofale impact op kindveiligheid hebben", zo waarschuwen ze.

De ICO kan zich echter niet in de campagne vinden. "De discussie over het gebruik van end-to-end encryptie is niet in balans om een verstandige en goed geïnformeerde keuze te maken. Er is teveel focus op de kosten zonder de grote voordelen mee te tellen", stelt de Britse privacytoezichthouder in een reactie. Volgens de ICO speelt end-to-end encryptie een belangrijke rol in het beschermen van online privacy en veiligheid.

De kinderorganisaties claimen dat end-to-end encryptie de opsporing van kindermisbruik hindert. Er zijn echter andere manieren om overtreders aan te pakken, merkt de ICO op. Daarnaast zijn er ook andere technieken en mogelijkheden om zonder toegang tot content misbruik tegen te gaan. "Totdat we goed naar de gevolgen kijken, is het lastig om enige reden te zien om het gebruik van end-to-end encryptie te heroverwegen. Het vertragen van de uitrol is voor iedereen een risico, inclusief kinderen", besluit de Britse privacytoezichthouder.