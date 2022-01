Overheid stopt met handmatig verzenden van e-mails bij DigiD-storingen

De overheid stopt met het handmatig verzenden van e-mails bij onderhoud en storingen aan DigiD, MijnOverheid en andere diensten. Dat meldt Logius, de ict-dienstverlener van de Rijksoverheid en tevens DigiD-aanbieder. Afnemers van DigiD en andere overheidsdiensten worden onder andere via een mailing geïnformeerd over bijvoorbeeld onderhoud. Vorig jaar november lanceerde Logius een nieuwe versie van de Logius-app die gebruikers waarschuwt voor onderhoud en storingen aan diensten zoals DigiD en MijnOverheid.

Gebruikers kunnen in de app aangeven welke specifieke diensten ze willen volgen en of ze storings- of onderhoudsberichten ook via geautomatiseerde e-mail willen ontvangen. De overheidsinstantie streeft ernaar om storingen binnen dertig minuten te melden. Onderhoud wordt gemeld zodra de planning bekend is. Vanwege de functionaliteit van de app heeft Logius besloten om vanaf 15 maart te stoppen met de handmatige verzending van e-mails bij onderhoud of storingen. Via de eigen website geeft de instantie meer informatie over onderhoud of storingen.