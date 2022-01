VK betaalde 639.000 euro voor campagne tegen end-to-end encryptie Facebook

De Britse overheid heeft omgerekend 639.000 euro betaald voor een campagne tegen de plannen van Facebook om Facebook en Instagram Messenger standaard van end-to-end encryptie te voorzien. Dat blijkt uit informatie die door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is vrijgegeven.

Vorige week lanceerden verschillende kinderbeschermingsorganisaties met het geld van de Britse overheid de campagne "No Place to Hide". Daarmee willen de organisaties dat socialmediabedrijven bevestigen dat ze geen end-to-end encryptie uitrollen totdat ze over technologie beschikken om ervoor te zorgen dat kinderen geen risico lopen.

De campagne kreeg eerder al de nodige kritiek van de Britse privacytoezichthouder ICO. Ook de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF sluit zich hierbij aan. Volgens de EFF is de campagne de zoveelste poging in het streven van Amerikaanse en Britse opsporingsdiensten om privébedrijven te dwingen dat ze alle berichten scannen die gebruikers online versturen.

"Elk jaar beseffen steeds meer mensen dat end-to-end encryptie essentieel is voor een veilig en privé leven op internet. Zonder sterke encryptie hebben we geen echte privacy in de digitale wereld", zegt Joe Mullin van de burgerrechtenbeweging. "Zonder de mogelijkheid om een privégesprek te hebben, hebben we geen ruimte voor echte vrijheid van meningsuiting en zal democratie onder druk staan."

De EFF hoopt dat Facebook de plannen voor het inschakelen van standaard end-to-end encryptie snel afrondt en dat beleidsmakers stoppen met het bekritiseren van encryptie in de naam van het "beschermen van kinderen", of hiertoe worden gedwongen door een publiek dat echte privacy en veiligheid eist.