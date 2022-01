Gemeente Den Haag start allereerste Week van de Digitale Ethiek

De gemeente Den Haag start vandaag de allereerste Week van de Digitale Ethiek waarbij privacy en verantwoord datagebruik centraal staan. Zo zijn er verschillende activiteiten, lezingen en tentoonstellingen om kennis te delen en bewustwording bij het brede publiek te creëren.

"Veel mensen hebben geen idee waar hun persoonlijke gegevens online voor gebruikt worden of wat de risico’s zijn. We kennen het allemaal, de snelle knop voor toestemming online. Je klikt erop want je wilt de video zien, een artikel lezen of gewoon een website bezoeken. Maar weet je wat je rechten online zijn?", zegt wethouder Saskia Bruines. "Bij wie klop je aan als iemand tegen je zin foto’s van jou online deelt? Ook in de fysieke wereld speelt dit, wat gebeurt er met de beelden van camera’s die je in de stad ziet hangen?"

Over deze vragen gaat Den Haag deze week in gesprek met bestuurders, inwoners en it-experts. Naast lezingen over hoe eindgebruikers kunnen omgaan met gegevens en welke rechten ze hebben, zal de gemeente Den Haag ook laten zien hoe het zelf omgaat met digitale ethiek, hoe dit werkt in dataprojecten en hoe de gemeente omgaat met data. Verder is er een wandelpakket om de "smart citizen-wandeling" in Den Haag te lopen. Deelnemers lopen langs camerazones, demonstratieplekken en slimme parkeerborden.