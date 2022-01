Gemeente Amsterdam voorziet toezichtcamera's van geluidssensoren

De gemeente Amsterdam heeft toezichtcamera's op het Leidseplein, het Rembrandtplein en de Nieuwmarkt voorzien van geluidssensoren die geluid in de omgevingen opvangen. Afhankelijk van een bepaald geluidsniveau, bijvoorbeeld bij een vechtpartij, stuurt de camera een melding naar de cameratoezichtruimte van de politie en gemeente. Amsterdam is de eerste Nederlandse stad die geluidssensoren op deze manier toepast.

"Het systeem werkt eigenlijk vrij eenvoudig", zegt Joshua Serrão van de gemeente Amsterdam tegen AT5. "Er is een geluidssensor toegevoegd aan de plek waar een camera hangt, en deze doet eigenlijk niets anders dan op bepaalde geluidsniveaus een trigger geven. Die positie wordt dan doorgegeven aan de cameratoezichtruimte van de politie en gemeente, waar een observant meteen de camera, die het dichtst in de buurt is, kan voorzetten."

De sensoren maken gebruik van een eigen algoritme zodat ze leren om niet bij elk geluid boven een bepaald aantal decibel aan te slaan. "We zitten echt in een proefperiode. We zijn aan het kijken wat de normale geluiden zijn in de stad, wat hoort bij het ritme van de plek waar de camera - inclusief de extra oortjes - hangt. Op basis daarvan willen we het systeem ook slimmer gaan maken door een aantal zaken te bestempelen", aldus Serrão.

Hij stelt dat de geluidssensoren geen inbreuk op de privacy van inwoners maken. Het waargenomen geluid wordt niet doorgezet naar de meldkamer en er wordt ook niets opgeslagen. "Dus qua privacy, de ethische kant van het verhaal, voldoen we aan alle regels die hierop van toepassing zijn. Sterker nog, je kunt de geluidssensoren ook terugvinden op het sensorenregister van de gemeente Amsterdam", merkt Serrão op. De proef duurt drie maanden, de eerste resultaten worden in april verwacht.