Overheid werkt aan qr-code voor personen met medische uitzondering

Minister Kuipers van Volksgezondheid werkt aan een oplossing zodat mensen die zich vanwege medische redenen niet kunnen laten vaccineren zonder te testen toch een qr-code kunnen krijgen. Dat laat de minister weten op vragen van D66.

De groep mensen die zich vanwege medische redenen niet kan laten vaccineren kan zich op dit moment alleen nog laten testen voor toegang om een qr-code te krijgen. In de Wet publieke gezondheid staat een uitzondering voor mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten testen. "Hoe mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren in aanmerking kunnen komen voor een qr-code wordt op dit moment uitgewerkt", stelt Kuipers.

Zijn voorganger, minister Hugo de Jonge, stelde dat het toepassen van een medische uitzondering artsen in een ingewikkelde positie plaatst. "Omdat die moet gaan bepalen of hij iemand wel of niet een qr-code geeft. Dat wil je eigenlijk ook niet", aldus de bewindsman vorig jaar november tijdens een debat over de coronamaatregelen.

Destijds schetste De Jonge een scenario waarbij aanvragen voor een medische uitzondering in samenspraak met een behandelend arts moeten worden beoordeeld. "En als dan inderdaad blijkt dat er geen mogelijkheid is om je te kunnen laten vaccineren, en zeker bij 2G is dat waarnaar je moet kijken, dan kan er een tijdelijke qr-code als alternatief worden afgegeven", stelde de bewindsman.

Volgens Kuipers zijn testen en vaccineren gelijkwaardige alternatieven om aan een Coronatoegangsbewijs (Ctb) te komen. "Indien iemand zich niet kan laten vaccineren, is het altijd mogelijk om een Ctb te ontvangen op basis van een negatief testbewijs of een herstelbewijs. Desalniettemin ben ik aan het verkennen of en indien ja hoe personen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden, een Ctb kunnen krijgen, naast de mogelijkheid om te testen." Wanneer een dergelijke oplossing beschikbaar komt laat de minister niet weten.