Duitse school forkt Matrix-messenger als alternatief voor WhatsApp

Door de coronapandemie communiceren steeds meer scholen digitaal met leerlingen en hun ouders. De Hermannschule in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gebruikte in eerste instantie WhatsApp, maar besloot vanwege privacyredenen om hier vanaf te zien. In plaats daarvan forkte het de op Matrix-gebaseerde messenger FluffyChat en draaide die vervolgens op een eigen server.

"De school wist de eerst lockdown met een experiment te overbruggen. We voorzagen alle leraren op school met een tablet, en na enige privacyzorgen, een WhatsApp-account. De configuratie en het gebruik van deze accounts was op zo'n manier dat, vanuit ons standpunt, het voldeed aan de databescherming door contacten niet op te slaan en zo het versturen van deze contacten naar WhatsApp/Facebook te voorkomen", aldus de school.

Op deze manier kon de school nauw contact houden met leerlingen en ouders en onder andere berichten, foto's en video's uitwisselen. De Hermannschule stelt dat het gebruik van WhatsApp voor meerdere redenen problematisch was. Daarom werd er naar een alternatief gezocht, maar geen enkele marktoplossing voldeed aan de wensen van de school.

De school besloot naar opensource-alternatieven te kijken en kwam uit op FluffyChat en Matrix. Matrix is een protocol en platform dat versleutelde communicatie biedt. FluffyChat is een messenger-client voor het Matrix-protocol. De school nam de broncode van FluffyChat en voerde mede vanwege veiligheid en toegankelijkheid verschillende aanpassingen door en gaf de nieuwe messenger de naam Hermannpost.

Ook besloot het een eigen Matrix-server te gebruiken. "Onze server is niet federated, wat inhoudt dat andere Matrix-installaties geen toegang tot onze server hebben. Dit houdt ook in dat kinderen en ouders niet met andere accounts buiten onze server kunnen communiceren. Anders gezegd, onze server is gesloten en beveiligd tegen externe actoren", stelt de Hermannschule.

Voor het registratieproces wordt gebruikgemaakt van een versleutelde qr-code, die ook de registratiedata verbergt. Daardoor is het niet mogelijk om met een andere messenger-client een account te registreren. Om het inloggen te vereenvoudigen wordt er ook met een qr-code gewerkt waarbij de gebruiker nog een aanvullende pincode moet opgeven. Dit als alternatief voor lange, veilige wachtwoorden. Verder is de zichtbaarheid van persoonlijke informatie in de messenger-client beperkt. De Duitse school heeft nu alle broncode en informatie van het project gedeeld en hoopt dat andere scholen er hun voordeel mee kunnen doen.