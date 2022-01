Google vervangt omstreden trackingmethode door nieuw advertentievoorstel

Ik wil helemaal nooit advertenties zien die gebaseerd zijn op mijn browsergedrag, seksuele voorkeur, leeftijd, geslacht, woonplaats, operating system, inkomen, tijdzone, IP-nummer, Covid-19 vaccinatie status, enz. De kans dat je daarmee in een informatie-bubbel terecht komt is groot en dat vind ik ongezond. Ik wil juist graag zien wat er verder nog "in deze wereld te koop is".



De enige (voor mij) acceptabele manier om advertenties te tonen die toegesneden zijn op de interesse van de gebruiker is die advertentie selecte te baseren op het onderwerp van de site waarop ze worden getoond. (En niet welke sites ik in die 50+ andere tabs van mijn web browser open heb staan.)