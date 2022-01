NCSC houdt situatie rond digitale aanvallen Oekraïne in de gaten

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) houdt de situatie rond digitale aanvallen in het conflict tussen Oekraïne en Rusland in de gaten. De overheidsinstantie heeft naar eigen zeggen tot nu toe geen concrete aanwijzingen dat deze aanvallen impact zullen hebben op Nederland, maar sluit eventuele gevolgen in de toekomst ook niet uit.

Volgens het NCSC maken veel organisaties en bedrijven zich zorgen over de situatie die momenteel speelt tussen Oekraïne en Rusland. Recentelijk werden Oekraïense organisaties nog het doelwit van een malware-aanval. Daarnaast zijn in het verleden in relatie tot spanningen tussen beide landen digitale aanvallen uitgevoerd die ook gevolgen voor Nederlandse bedrijven hadden. Een voorbeeld hiervan is de aanval met de NotPetya-malware in 2017, die ook containerterminals van APM in Rotterdam raakte.

Vanwege het conflict adviseerde de Amerikaanse overheid bedrijven die met Oekraïense organisaties zaken doen of samenwerken om extra alert te zijn en verkeer afkomstig van deze organisaties extra te monitoren, inspecteren en isoleren. Het NCSC zegt dat het alle ontwikkelingen omtrent digitale aanvallen in relatie tot de situatie nauwgezet in de gaten houdt en informatie via de eigen website zal delen.