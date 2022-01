Onderzoek: Nederlanders willen geen privédata afstaan voor horecatoegang

De meeste Nederlanders willen geen persoonlijke gegevens afstaan om toegang tot de horeca te krijgen, zo stelt onderzoeksbureau Statista op basis van onderzoek onder vijftienhonderd Nederlanders dat in opdracht van identity provider Okta werd uitgevoerd (pdf).

Op de vraag of men persoonsgegevens wilde verstrekken voor toegang tot een openbare gelegenheid, zoals een restaurant, bar of café, antwoordde 78 procent met nee. Onder jongeren is de groep die privédata voor horecatoegang wil afstaan iets groter. Een derde van de millennials en generatie Z is wel bereid om persoonlijke gegevens te ruilen voor toegang tot restaurants en bars. De bereidheid hiertoe van de oudere generaties neemt af van zeventien procent voor 50-59-jarigen naar slechts twaalf procent voor de oudste deelnemers (60-75 jaar).

Ook het afstaan van privédata voor medische diagnoses of behandelingen (60 procent) of kortingen op aankopen (67 procent) zien de meeste ondervraagden niet zitten. Ruim twee op de vijf ondervraagde Nederlanders is in het geheel niet bereid om hun persoonlijke data te ruilen voor bepaalde voordelen. Nederlanders zijn van alle ondervraagde Europese deelnemers de groep die hiertoe het minst bereid is.