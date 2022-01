Brave hekelt nieuwe gerichte advertentiemethode van Google

Google kondigde gisteren een nieuwe methode aan om gerichte advertenties te tonen, maar deze technologie is nauwelijks een verbetering ten opzichte van het vorige idee en lost de kernproblemen niet op, zo stelt de privacydirecteur van de Brave-browser.

Eind volgend jaar is Google van plan om trackingcookies uit te faseren. Trackingcookies spelen een belangrijke rol bij het volgen van gebruikers op internet en tonen van gerichte advertenties. Vanwege privacyzorgen worden dergelijke cookies door meerdere browsers inmiddels geblokkeerd. Om gebruikers zonder het gebruik van third-party cookies toch gerichte advertenties te kunnen blijven tonen bedacht Google de Privacy Sandbox.

Het gaat om een verzameling technologieën die gerichte advertenties mogelijk maken. Een eerder voorstel genaamd Federated Learning of Cohorts (FLoC) kreeg felle kritiek van privacyexperts. Bij FLoC werden gebruikers op basis van hun browsegedrag in aparte cohorten geplaatst die van een uniek ID waren voorzien. Vervolgens zouden adverteerders op basis van het cohort-id gerichte advertenties kunnen tonen. Vanwege de kritiek besloot Google vorig jaar met FLoC te stoppen.

Gisteren kwam Google met een volgend idee genaamd Topics. De browser houdt nog steeds in de gaten welke websites de gebruiker bezoekt. Vervolgens bepaalt de browser lokaal wat de interesses van gebruikers zijn. Deze interesseonderwerpen worden met websites en adverteerders gedeeld, zodat die gerichte advertenties kunnen tonen.

"Het probleem is Googles vasthoudendheid om informatie over de interesses en het gedrag van mensen met adverteerders, trackers en anderen op het web te delen die vijandig tegenover privacy staan. Het gaat deze groepen niets aan, en ze hebben ook geen recht, om dergelijke gevoelige informatie over je in handen te krijgen", zegt Peter Snyder, privacydirecteur van Brave.

Volgens Snyder zijn FLoC en Topics in de kern hetzelfde. De browser kijkt nog steeds welke websites iemand bezoekt en gebruikt die informatie om interesses te categoriseren, waarna die informatie wordt gedeeld met websites, trackers en adverteerders. Snyder merkt op dat er twee verschillen tussen FLoC en Topics zijn, maar die niets doen voor het onderliggende privacyprobleem.

Een ander probleem is dat Google bepaalt welke categorieën "gevoelig" zijn, maar dat verschilt volgens Snyder per persoon en context. Een ander punt dat de privacydirecteur maakt is dat Topics monopolisten zoals Google bevooroordeelt en kleinere adverteerders het nakijken hebben, omdat die op veel minder sites actief zijn. Adverteerders kunnen alleen de interesses van gebruikers zien op de websites waarop ze adverteren. Daarbij is Google op zeer veel websites aanwezig.

Afsluitend stelt Snyder dat Topics een onvolledige en onvoldoende poging van Google is om browsers die "echte privacybescherming" bieden bij te benen. "Googles laatste poging is meer van hetzelfde: een manier om hun dominantie op het web (en webadvertenties) te handhaven, terwijl ze praten over het "beschermen" van het open web. Het web verdient veel betere beschermers."