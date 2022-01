QNAP installeert automatisch update op NAS-systemen tegen ransomware

NAS-fabrikant QNAP heeft automatisch een update op NAS-systemen geïnstalleerd om gebruikers tegen de Deadbolt-ransomware te beschermen. De afgelopen dagen raakten duizenden systemen besmet, maar gebruikers zijn niet blij met de actie van QNAP om ongevraagd een update uit te rollen.

Zo'n 3700 NAS-systemen van fabrikant QNAP zijn door de Deadbolt-ransomware getroffen, zo blijkt uit cijfers van zoekmachine Censys. Zoekmachine Shodan houdt het op 1200 besmette apparaten. Gebruikers moeten omgerekend duizend euro losgeld betalen om hun bestanden terug te krijgen. Ook is QNAP voor 1,6 miljoen euro een generieke decryptiesleutel aangeboden.

Hoe de aanvallers de NAS-systemen weten te infecteren is onbekend. Zelf claimen de aanvallers van een zerodaylek gebruik te maken. Op het forum van QNAP hebben zich inmiddels tal van gebruikers gemeld die slachtoffer zijn geworden. Woensdag waarschuwde het bedrijf voor de ransomware.

Volgens beveiligingsonderzoeker Félix Aimé draait het grootste deel van de geïnfecteerde QNAP-systemen versie 5.0 van het QTS-besturingssysteem. Dit is de laatste QTS-versie. Of alle NAS-systemen in kwestie ook up-to-date zijn is onbekend. QNAP heeft inmiddels automatisch op NAS-systemen een update geïnstalleerd. Iets waar niet iedereen blij mee is. Gebruikers vinden dat ze zelf de keuze hadden moeten hebben om de update te installeren.

Het grootste deel van de besmette NAS-system bevindt zich in Europa en de Verenigde Staten. Verschillende gebruikers die het losgeld betaalden melden dat ze een werkende decryptiesleutel ontvingen.