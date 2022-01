SP wil opheldering over communicatieplatform dat overheid liet bouwen

De SP heeft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken om opheldering gevraagd over de ontwikkeling van een online communicatieplatform waar de overheid 886.000 euro in investeerde en dat niet in gebruik is genomen. In plaats van een aanbesteding werd de bouw gegund aan een stichting van een ambtenaar van het ministerie.

SP-Kamerlid Leijten wil nu opheldering van Bruins Slot, waaronder de afwegingen die zijn gemaakt om tot dit besluit te komen. "Erkent u dat het geven van opdrachten aan stichtingen van ambtenaren die werkzaam zijn bij hetzelfde ministerie op z’n minst de schijn van belangenverstrengeling oproept? Zo ja, waarom blijft uw ministerie volhouden dat het een goed idee was deze opdracht aan deze stichting te gunnen? Zo nee, waarom niet?", vraagt Leijten verder.

De minister moet daarnaast meer duidelijkheid geven of er meer projecten of opdrachten zijn gegund aan stichtingen, bedrijven of organisaties waar ambtenaren buiten hun dienstverband om voorzitter, bestuurslid of eigenaar van zijn. Het SP-Kamerlid wil ook weten waarom het doel was "een publiek-private samenwerking aangaan", terwijl het uiteindelijke doel – namelijk een goed functionerende, betaalbare en veilige online vergadervoorziening voor medewerkers – ook op een andere manier kon worden bereikt.

Afsluitend vraagt Leijten of de Tweede Kamer over de opdracht voor de ontwikkeling van het communicatieplatform en het stopzetten ervan is ingelicht. "Zo ja, wanneer en hoe? Zo nee, waarom niet?" De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.