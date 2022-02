Recordschade door bankhelpdeskfraude bij Fraudehelpdesk gemeld

Vorig jaar is een recordschade door bankhelpdeskfraude bij de Fraudehelpdesk gemeld, zo blijkt uit cijfers die de organisatie met Security.NL deelde. Betaalvereniging Nederland hield al rekening met een recordschade door bankhelpdeskfraude. Het aantal slachtoffers van deze fraudevorm dat zich bij de Fraudehelpdesk meldde nam vorig jaar af, maar de schade steeg naar nieuwe hoogte.

Bij telefoonspoofing, ook wel bankhelpdeskfraude genoemd, worden slachtoffers verleid om geld naar een "kluisrekening" over te maken. Ook komt het voor dat slachtoffers software installeren waarmee een zogenaamde bankmedewerker de computer overneemt en met gegevens van het slachtoffer geld naar andere rekeningen weet over te maken.

In totaal maakten vorig jaar 184 mensen melding bij de Fraudehelpdesk dat ze slachtoffer van bankhelpdeskfraude waren geworden voor een bedrag van in totaal 5,1 miljoen euro. Dat komt neer op een gemiddeld schadebedrag van bijna 28.000 euro per slachtoffer. In 2020 klopten 237 slachtoffers bij de Fraudehelpdesk aan die voor ruim 3,9 miljoen euro waren bestolen. Het gemiddelde schadebedrag bedroeg toen bijna 17.000 euro per slachtoffer. In 2019 meldde slechts één slachtoffer zich die voor 30.000 euro was opgelicht.

WhatsAppfraude

De Fraudehelpdesk zag het aantal slachtoffers en schadebedrag dat door WhatsAppfraude werd veroorzaakt vorig jaar afnemen. In 2020 ontving de organisatie nog 1340 meldingen van slachtoffers die voor ruim 3,8 miljoen euro waren opgelicht. Dat komt neer op een gemiddeld schadebedrag van bijna 2900 euro per slachtoffer. Vorig jaar ging het om 635 slachtoffers die bij de Fraudehelpdesk aanklopten met een totaal schadebedrag van bijna 2,5 miljoen euro. Dat houdt een gemiddeld schadebedrag van 3900 euro per slachtoffer in.

De werkelijke schade en het aantal slachtoffers van zowel WhatsAppfraude als telefoonspoofing liggen waarschijnlijk hoger, aangezien het hier alleen gaat om meldingen die de Fraudehelpdesk ontving. Aangiftes bij de politie zijn niet in de cijfers meegenomen.