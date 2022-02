E-maildienst DuckDuckGo ondersteunt nu ook replies vanaf Duck-adressen

De gratis e-maildienst die zoekmachine DuckDuckGo vorig jaar lanceerde ondersteunt nu ook replies vanaf Duck-adressen. Email Protection, zoals de dienst heet, is een forwardingdienst die e-mails op een persoonlijk duck.com e-mailadres filtert en doorstuurt naar het echte e-mailadres van de gebruiker.

Volgens DuckDuckGo komt het vaak voor dat websites e-mailadressen van hun gebruikers uploaden naar Facebook en Google voor gerichte advertenties, of dat het e-mailadres van een gebruiker door een datalek op straat komt te liggen. Door het gebruik van een e-mailforward blijft het echte e-mailadres beschermd. Daarnaast zijn de duck.com e-mailadressen eenvoudig uit te schakelen wanneer die teveel spam ontvangen.

Er is nu een nieuwe feature aan de e-maildienst toegevoegd waardoor gebruikers vanaf hun Duck.com-adres kunnen antwoorden. In een uitleg over de feature staat dat bij het beantwoorden vanaf Duck-adressen het antwoord via Duck.com wordt verstuurd. Daarbij krijgt de ontvanger het Duck-adres te zien waar de oorspronkelijk e-mail naar was toegestuurd.

In het geval gebruikers een Duck-adres hebben aangemaakt waarbij e-mails worden doorgestuurd naar een uniek domein zonder SPF-records, worden replies vanaf Duck-adressen niet ondersteund. Het Sender Policy Framework (SPF) moet e-maildomeinen tegen spoofing beschermen. Email Protection is beschikbaar in de apps van DuckDuckGo en bevindt zich nog in de bètafase. Geïnteresseerde gebruikers kunnen zich via een wachtlijst aanmelden.