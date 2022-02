Duitse tankopslaggroep Oiltanking platgelegd door cyberaanval

De Duitse tankopslaggroep Oiltanking is platgelegd door een cyberaanval, waardoor alle laad- en lossystemen van het bedrijf buiten gebruik zijn. Hierdoor is het niet mogelijk om tankwagens te laden en benzine aan tankstations te leveren. Oiltanking is één van de grootste onafhankelijke aanbieders van tankruimte voor olie, chemicaliën en gassen wereldwijd.

In 2019 bedroeg de totale overslag zo'n 155 miljoen ton. De aanval heeft niet alleen gevolgen voor tankstations in Duitsland, maar ook voor bedrijven zoals Shell. In Duitsland exploiteert Oiltanking in totaal dertien tankparken. Voor zover bekend is er geen risico op een volledige uitval van de tankbevoorrading in Duitsland. Shell stelt dat de gevolgen worden opgevangen door gebruik te maken van alternatieve oplaadpunten.

De aanval, die dit weekend werd ontdekt, heeft ook it-systemen van oliehandelaar Mabanaft geraakt. De volledige omvang van het incident is nog onduidelijk, zo melden Handelsblatt en WirtschaftsWoche. Mabanaft behoort net als Oiltanking tot de Marquard & Bahls Group, die in 2020 een omzet van ongeveer 9,2 miljard euro had. Verdere details over de aanval zijn niet openbaar gemaakt, maar sommige experts vermoeden dat het om een ransomware-aanval gaat.