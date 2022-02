Tweede Kamer debatteert over datalek bij Kamer van Koophandel

De commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer debatteert morgen over het datalek bij de Kamer van Koophandel (KvK), waarbij de beschermde privéadressen van zo'n achttienhonderd mensen door een oud-advocaat werden opgevraagd. Het datalek kon ontstaan doordat het autorisatiebeheer bij de KvK niet op orde was, zo liet voormalig demissionair staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken eerder weten.

Het commissiedebat gaat over de toegankelijkheid van privéadressen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, de problemen die daardoor ontstaan en mogelijke oplossingen. Een beperkt aantal bevoegde instanties en beroepsgroepen, waaronder de advocatuur, kunnen dergelijke adressen door middel van een bepaalde autorisatie inzien.

De oud-advocaat had in de eerste helft van vorig jaar bijna zeshonderd keer gegevens via het KvK-systeem opgevraagd. Het ging om bijna achttienhonderd privéadressen. Naar aanleiding van het datalek is er een onderzoek gestart naar de autorisaties van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Naast advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders mogen ook hun medewerkers in opdracht beschermde privéadressen opvragen.

Deze medewerkers zijn niet in de registers van de beroepskoepels opgenomen en zijn in de eerste controle op de drie beroepsgroepen buiten beschouwing gelaten. De KvK heeft eind vorig jaar met enkele grote advocaten- en notarissenkantoren overlegd om na te denken over hoe om te gaan met de autorisaties van medewerkers.

Adresgegevens

De commissie zal daarnaast ook ingaan op misbruik van adresgegevens in het Handelsregister voor doxing, intimidatie en bedreiging. Sinds 1 januari zijn woonadressen in het Handelsregister standaard afgeschermd. Adressen die opgenomen zijn als vestigingsadres blijven echter wel opvraagbaar in het Handelsregister. Dit kan in het geval van bijvoorbeeld zzp'ers, waarbij vestigingsadres en woonadres hetzelfde zijn, leiden tot allerlei overlast.

De overheid werkt aan een definitieve Datavisie Handelregister om anders om te gaan met ondernemersgegevens uit het Handelsregister. Onlangs werd de verkenning hiervan afgerond, die volgens voormalig demissionair minister Blok van Economische Zaken een groot aantal suggesties heeft opgeleverd, die nu worden onderzocht. Het commissiedebat over het datalek bij de KvK is morgen live te volgen.