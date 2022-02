Tor Project ziet aantal bridge-servers na campagne verdubbelen

De campagne die het Tor Project afgelopen november startte om het aantal bridge-servers te vergroten is een groot succes geworden, zo laat de non-profitorganisatie weten. Het aantal is in een paar maanden tijd meer dan verdubbeld. Dagelijks maken zo'n 2,5 miljoen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen, maar ook om websites te bezoeken die in het land van herkomst worden geblokkeerd.

Het Tor-netwerk bestaat uit allerlei servers van vrijwilligers die het verkeer van Tor-gebruikers verwerken. Zo is de eerste server de entry guard, die het verzoek van de Tor-gebruiker naar de relay-node doorstuurt. Vervolgens gaat het van deze server naar de exitnode, die het verzoek naar het internet stuurt. De servers waar het Tor-netwerk uit bestaat zijn openbaar.

Regimes die niet willen dat hun bevolking van het Tor-netwerk gebruikmaakt kunnen de ip-adressen van al deze servers blokkeren. Om dergelijke blokkades te omzeilen zijn er "Tor-bridges". Dit zijn privé Tor-servers die als springplank dienen om toegang tot het Tor-netwerk te krijgen. Niet alleen zijn de Tor-bridges privé, ze kunnen ook hun netwerkverkeer aanpassen waardoor het lastig is om te zien dat iemand van Tor gebruikmaakt.

Afgelopen november waren er zo'n twaalfhonderd Tor-bridges, waarvan er negenhonderd het obfs4-obfuscatieprotocol ondersteunden om het netwerkverkeer aan te passen. Volgens het Tor Project kunnen deze servers uiteindelijk allemaal op blocklists belanden. Daarom deed het Tor Project een oproep voor nieuwe bridge-servers die nog nergens worden geblokkeerd.

De campagne was een groot succes, want inmiddels zijn er 2470 actieve bridge-servers. Meer dan een verdubbeling van het oorspronkelijke aantal servers en meer dan de tweehonderd nieuwe bridge-servers die het Tor Project als campagnedoel had gesteld. De servers zijn daarnaast hard nodig. Zo heeft de Russische overheid besloten het Tor-netwerk te blokkeren. Het aantal Russische gebruikers van bridge-servers is sinds de blokkade sterk gestegen.