Facebook verwacht 10 miljard dollar omzetdaling door privacyinstelling iOS

De privacyinstelling die Apple vorig jaar in iOS doorvoerde zal dit jaar voor een omzetdaling van 10 miljard dollar zorgen, zo verwacht Meta, het moederbedrijf van Facebook. "We denken dat de impact van iOS dit jaar een tegenwind voor ons bedrijf zal zijn", liet CFO Dave Wehner tijdens een gesprek met analisten weten, nadat het bedrijf de cijfers van het laatste kwartaal van vorig jaar had gepresenteerd.

Volgens Wehner zal de impact van Apples privacymaatregelen zo'n 10 miljard dollar bedragen. "Dus het is een aanzienlijke tegenwind voor ons bedrijf", merkte hij verder op. De Meta-CFO doelt op Apples App Tracking Transparency. Hierdoor moeten apps gebruikers om toestemming vragen om hen te volgen of de advertising identifier van het toestel te gebruiken.

Elke iPhone beschikt over een uniek ID, de identifier for advertisers of IDFA. Adverteerders kunnen gebruikers via dit ID binnen apps volgen. Iets wat op grote schaal werd gedaan. Met de lancering van iOS 14.5 moeten gebruikers toestemming geven voordat adverteerders de IDFA kunnen gebruiken. Eerder liet Meta-topman Mark Zuckerberg weten dat Apples privacymaatregel een impact op de omzet van het bedrijf had.

Volgens Wehner gaat het nog wel om een schatting. "We schatten wat de algehele impact zal zijn van de iOS-aanpassingen op de omzetvoorspelling voor dit jaar. Als je alle aanpassingen van iOS samenneemt, gaat het om die grootte. We kunnen hierover niet preciezer zijn, het is een schatting."

Chief Operating Officer Sheryl Sandberg herhaalde eerdere kritiek dat Apples App Tracking Transparency kleine bedrijven raakt die van digitaal adverteren gebruikmaken om te groeien en veel meer dan grotere bedrijven afhankelijk zijn van gepersonaliseerde advertenties (pdf).