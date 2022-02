Tweede Kamer akkoord met updateplicht voor verkopers slimme apparaten

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een verplichting voor verkopers van slimme apparaten en digitale diensten om software- en beveiligingsupdates uit te brengen. Hetzelfde geldt voor de aanschaf van bijvoorbeeld games of applicaties, maar ook voor streamingdiensten. Het wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt werd aangenomen door SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA en PVV. Er werd tegengestemd door FVD, JA21, BBB en Groep Van Haga.

Volgens het ministerie van Economische Zaken zorgt de updateplicht ervoor dat gebruikers langer verzekerd blijven van een ondersteund, werkend en veilig apparaat. De termijn van verplichte updates is op basis van proportionaliteit: dus wat redelijk is voor een eindgebruiker. Bij een duurder product zoals een slimme wasmachine mogen gebruikers langer updates verwachten, dan bijvoorbeeld bij de aankoop van een digitaal spelletje voor de telefoon.

Het recht op updates is niet de enige verbetering voor particulieren. Het wetsvoorstel regelt ook dat de duur van de zogenoemde omkering van de bewijslast wordt verlengd van zes maanden naar één jaar. De bewijslast ligt bij de verkoper en niet bij de particulier. Koopt iemand een smartphone en krijgt hij binnen een jaar een probleem met het toestel dan moet de verkoper aantonen dat de smartphone bij levering in orde was en de particulier het probleem heeft veroorzaakt. Hiermee staat de consument sterker, aldus het ministerie.

Het wetsvoorstel zet de Europese richtlijnen over de verkoop van goederen en levering van digitale inhoud en diensten om in Nederlands recht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. De nieuwe wetgeving kan, na behandeling en instemming door de senaat, in werking treden.