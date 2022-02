De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwt bedrijven opnieuw voor spionage via LinkedIn. In navolging van de Britse geheime dienst vorig jaar wordt er later deze week een bewustwordingscampagne gestart. Volgens de AIVD hebben Chinese en Russische geheime diensten duizenden werknemers bij Nederlandse hightechbedrijven benaderd om zo bedrijfsgeheimen te stelen, zo laat de dienst tegenover het Financieele Dagblad weten.

Het is niet voor het eerst dat de Nederlandse geheime dienst alarm slaat over spionage via LinkedIn. "Een statelijke actor benadert voor hen interessante personen direct aan de hand van verkregen gegevens over werkgevers of sectoren, of op basis van de contacten die iemand onderhoudt via (zakelijke) sociale media zoals LinkedIn. Hiervan zijn ook voorbeelden in ons land bekend. Het doel is om personen te vinden die kennis hebben van of toegang hebben tot relevante economische, financiële of politiek-strategische informatie", aldus de AIVD in het jaarverslag over 2017.

In dat jaar waarschuwde ook de Duitse geheime dienst voor Chinese spionage via LinkedIn. Vorig jaar kwam de Britse geheime dienst Mi5 met een speciale campagne die Britse burgers waarschuwde voor spionage via nepprofielen op LinkedIn. Via een overheidscampagne genaamd "Think Before You Link" worden werknemers van organisaties op de risico's gewezen.

De AIVD publiceerde vorig jaar ook het document: "Cyberaanvallen door statelijke actoren - zeven momenten om een aanval te stoppen". Daarin worden organisaties opgeroepen om hun medewerkers bewust te maken van de risico’s van het delen van persoonlijke informatie, functieomschrijvingen en informatie over gebruikte ict-componenten en configuraties op sociale media, zoals Facebook of LinkedIn.

Nu slaat de dienst opnieuw alarm voor Chinese en Russische spionnen die via LinkedIn opereren en zich voordoen als collega-wetenschappers of -technici. Na het eerste contact via LinkedIn wordt de relatie snel 'persoonlijker' gemaakt, zegt AIVD-directeur Erik Akerboom tegenover het FD. Het nieuwe contact geeft complimenten en doet een verzoek om iets te vertalen. "Daarna kan er persoonlijk contact volgen op een congres", merkt Akerboom verder.

Vorig jaar werden nog twee Russische spionnen uitgezet die werknemers van verschillende Nederlandse hightechbedrijven hadden verleid om informatie te verkopen. De werknemers werden via LinkedIn benaderd. "Sociale netwerken als LinkedIn of Instagram worden continu gekopieerd en opgeslagen in databases. Die analyseren ze om doelwitten in het vizier te krijgen", stelt Akerboom. Later deze week start de AIVD een bewustwordingscampagne via sociale media om Nederlandse werknemers en ambtenaren bewust te maken van de gevaren.