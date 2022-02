Rechtszaak tegen weigering van contant geld door Arnhemse bioscoop

Morgen vindt het beroep plaats dat privacy-activist Michiel Jonker heeft ingesteld tegen de weigering van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om handhavend op te treden tegen de weigering van arthouse-bioscoop Focus Filmtheater in Arnhem om contante betaling te accepteren. Stichting Privacy First steunt Jonker in deze zaak.

Sinds de verhuizing naar een nieuw pand kunnen bezoekers van de bioscoop niet meer contant voor hun bioscoopkaartje betalen. Daarmee dwingt de bioscoop bezoekers tot het laten verwerken van hun persoonsgegevens, aldus Jonker. Hij diende in augustus 2018 bij de Autoriteit Persoonsgegevens een handhavingsverzoek in. Dat verzoek werd in november 2019 door de toezichthouder afgewezen. Volgens de AP is niemand verplicht om contant geld als wettig betaalmiddel te accepteren. Tevens stelt de toezichthouder dat de bioscoop via haar algemene voorwaarden een "contract" met de bioscoopbezoekers tot stand brengt, waaruit een noodzaak zou voortvloeien om persoonsgegevens van de bioscoopbezoekers te verwerken.

"Het moet niet mogelijk zijn dat achteraf door middel van profilering wordt achterhaald voor welke films iemand in de loop der tijd belangstelling heeft getoond. Als deze bioscoop privacyvriendelijke contante betaling mag weigeren, dan is dat het signaal dat iedereen afhankelijk mag worden gemaakt van niet-anonieme methoden om betalingen te doen - via pin of via internet. Dan moet je gaan nadenken wat andere mensen, autoriteiten of geautomatiseerde systemen voor conclusies kunnen trekken over jouw keuze om wel of niet bepaalde films te zien. Dat geeft aan deze zaak een grote lading", aldus Jonker.

De privacyactivist stelt dat de weigering van een bioscoop om contante betaling te accepteren onderdeel uitmaakt van een ontwikkeling waarbij er steeds meer vrijheden van burgers worden afgenomen. "Het heeft lang geduurd voordat de rechtszitting plaatsvindt. Het enige voordeel daarvan is dat inmiddels veel meer mensen zien dat hun vrijheid wordt ondermijnd en daartegen opkomen. De net ingediende petitie van o.a. Mona Keijzer voor de afschaffing van coronatoegangsbewijzen is inmiddels al meer dan 500.000 keer ondertekend. Zelfs als rechters niet geïnteresseerd zijn in inhoudelijke argumenten, dan kan zo'n getalsmatig argument hun misschien toch te denken geven."