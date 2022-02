AP: websites moeten direct stoppen met cookiepop-ups advertentie-industrie

Nederlandse websites moet per direct stoppen met het gebruik van een zeer populair systeem voor het plaatsen van trackingcookies, aangezien dit in strijd met de AVG is, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacytoezichthouder adviseert Nederlandse bedrijven en sites om volledig te stoppen met het volgen van internetgebruikers.

Onlangs oordeelde de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) dat het Transparency and Consent Framework (TCF) van het Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe), de branchevereniging voor de advertentie-industrie, niet aan de AVG voldoet. Zeer veel websites maken gebruik van dit systeem voor het plaatsen van trackingcookies, zodat internetgebruikers gerichte advertenties getoond kunnen krijgen.

De GBA legde IAB Europe wegens de overtreding een boete van 250.000 euro op en gaf de organisatie twee maanden de tijd om met een verbeterplan te komen. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat websites per direct moeten stoppen met het gebruik van het TCF voor het plaatsen van trackingcookies, omdat ze anders in overtreding zijn. Dat laat de toezichthouder tegenover het Financieele Dagblad weten.

Daarnaast adviseert de AP marktpartijen en websites om volledig te stoppen met internetgebruikers. "Het is de vraag of andere systemen die gebruikers volgen en data van bezoekers doorverkopen, wel aan de privacywet AVG voldoen. Dat zou onderzoek moeten uitwijzen. Het veiligst is om op zoek te gaan naar een alternatief voor zulke systemen."

Of de Autoriteit Persoonsgegevens websites gaat aanpakken die het TCF blijven gebruiken wil de toezichthouder niet zeggen. "Over hoe we handhaven doen we doorgaans geen uitlatingen." IAB Europe stelt dat het met een oplossing komt zodat het aan de AVG zal voldoen.