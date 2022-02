SAP-servers door zeer kritieke kwetsbaarheid op afstand over te nemen

Een zeer kritieke kwetsbaarheid in de software van SAP maakt het mogelijk voor aanvallers om SAP-servers op afstand over te nemen, wat grote gevolgen voor organisaties en bedrijven kan hebben. SAP roept organisaties op om het beveiligingslek zo snel mogelijk te verhelpen. Misbruik is eenvoudig en vereist geen authenticatie. Het versturen van een speciaal geprepareerde http-request volstaat, aldus securitybedrijf Onapsis dat het probleem ontdekte.

Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2022-22536, is aanwezig in de SAP Internet Communication Manager (ICM). ICM biedt een webserver voor alle SAP-producten die met internet verbonden moeten zijn of via http(s) met elkaar communiceren. Het is daardoor een belangrijk onderdeel van de SAP-stack. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 met een 10.0 beoordeeld. Door het versturen van een speciaal geprepareerd pakket naar een SAP-server kan een ongeauthenticeerde aanvaller gevoelige informatie stelen, zoals inloggegevens en andere sessie-informatie. Misbruik kan tot een volledige systeemovername leiden.

SAP-applicaties worden voor allerlei bedrijfsprocessen gebruikt. Via de kwetsbaarheid is het mogelijk om SAP-applicaties en -servers te compromitteren. Dit kan leiden tot diefstal van gevoelige gegevens, financiële fraude, verstoring van cruciale bedrijfsprocessen, ransomware en uitval van alle bedrijfsoperaties, zo waarschuwt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security. SAP heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor de SAP Web Dispatcher, SAP Content Server en SAP NetWeaver.