Minister moet opheldering geven over stalking via Apple AirTags

Minister Adriaansens van Economische Zaken moet opheldering geven over de mogelijkheid om Apple AirTags te gebruiken voor het stalken van mensen en welke risico's de technologie van Apple nog meer voor de Nederlandse samenleving heeft. Kamerlid Simons van BIJ1 stelde Kamervragen naar aanleiding van een artikel in Trouw.

Simons wil onder andere weten of de huidige Wet Belaging voldoet voor het aanpakken van stalking via AirTags. "Zo nee, welke acties overweegt u te ondernemen om burgers beter te beschermen tegen stalking door middel van technologie zoals AirTags", vraagt het BIJ1-Kamerlid.

AirTags geven aan iPhones en iPads in de buurt hun locatie door, die vervolgens via de Find My-app is te achterhalen. Hiervoor maken de apparaatjes zowel gebruik van bluetooth als het Find My-netwerk. Dit netwerk maakt gebruik van Apple-apparaten in de buurt om de locatie van de AirTag door te geven. "Bent u van mening dat het bestaan van het 'Zoek mijn'-netwerk in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming? Zo ja, welke acties verbindt u aan deze conclusie? Zo nee, waarom niet?", vraagt Simons verder aan Adriaansens.

Het BIJ1-Kamerlid wil ook dat de minister in EU-verband gaat bespreken hoe het gebruik van AirTags en soortgelijke technologieën te reguleren is. Verder moet Adriaansens aangeven wat ze nog meer gaat doen om stalking door middel van technologieën als de AirTag in de Nederlandse maatschappij te voorkomen. De vragen dienen binnen drie weken te zijn beantwoord.