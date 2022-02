CoronaMelder-app nog door ruim 2,4 miljoen mensen actief gebruikt

De CoronaMelder-app wordt nog door ruim 2,4 miljoen mensen actief gebruikt, maar het aantal mensen dat vindt dat de app bijdraagt aan de coronabestrijding is aan het afnemen. Dat laat minister Kuipers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer weten. Via CoronaMelder worden gebruikers gewaarschuwd wanneer ze in contact zijn geweest met een besmet persoon of kunnen ze laten weten positief getest te zijn.

Sinds de landelijke introductie van CoronaMelder in oktober 2020 hebben volgens Kuipers zo'n 5,8 miljoen mensen CoronaMelder gedownload. Ruim 2,4 miljoen mensen gebruikt de app actief. Inmiddels hebben ruim 336.000 mensen anderen via de app gewaarschuwd. In eerste instantie konden gebruikers een positieve testuitslag alleen via een bron- en contactonderzoeker van de GGD doorgeven.

Vanaf oktober vorig jaar is het voor gebruikers mogelijk om zelf anderen direct via de app te waarschuwen na het ontvangen van het bericht van een positieve test bij de GGD. Inmiddels wordt bijna 95 procent van de meldingen via coronatest.nl gedaan, zonder tussenkomst van de GGD. Daarnaast hebben bijna 279.000 mensen naar aanleiding van een notificatie een test aangevraagd. Hiervan bleken in totaal bijna ruim 28.000 mensen ook daadwerkelijk besmet.

Kuipers stelt verder dat uit de laatste evaluatie van CoronaMelder, die plaatsvond voor de opkomst van omikronvariant, een afname van de verwachte effectiviteit van de app bleek. Verder blijkt uit een steekproef dat het aantal mensen dat denkt dat CoronaMelder bijdraagt aan de coronabestrijding is afgenomen. In december werd de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19, die de inzet van de CoronaMelder-app mogelijk maakt, tot april 2022 verlengd.