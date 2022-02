Overheid verstuurt NL-Alert wegens extreme weersomstandigheden

De overheid heeft een NL-Alert verstuurd wegens extreme weersomstandigheden in grote delen van het land. Noodnummer 112 is overbelast, aldus het bericht. Het publiek wordt opgeroepen om binnen te blijven. Via NL-Alert, dat gebruikmaakt van cell broadcast, een techniek om tekstberichten via de zendmasten van alle providers uit te zenden, waarschuwt en informeert de overheid burgers over noodsituaties. Zo staat erin een NL-Alert vermeld wat eraan de hand is, wat er moet worden gedaan en waar verdere informatie is te vinden.

Werd NL-Alert in 2013 nog 33 keer gebruikt, in 2019 gingen er 174 NL-Alerts uit. In 2020 werd NL-Alert onder andere ingezet om strandgasten te waarschuwen voor gevaarlijke muistromen in zee. Ook verstuurde de overheid dat jaar een NL-Alert om mensen te wijzen op maatregelen om corona tegen te gaan. Verder verstuurt de overheid twee keer per jaar een bericht waarmee burgers kunnen controleren of hun telefoon goed staat ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Dat bericht bereikt volgens de NCTV zo'n negentig procent van de bevolking.