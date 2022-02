Privacyexperts waarschuwen voor blijvende gevolgen van corona-apps

De CoronaCheck-app kan blijvende gevolgen hebben voor onze samenleving en de onderliggende infrastructuur is voor allerlei doeleinden te gebruiken die niets met de coronabestrijding te maken hebben, zo waarschuwen privacyexperts tegenover De Groene.

"Puur technisch is de qr-code een heel specifieke code van het ministerie van Volksgezondheid en die is niet zomaar ergens anders voor te gebruiken. Maar we hebben het intussen wel normaal gemaakt dat je als burger je gezondheidstoestand moet laten zien. Dat is uit te breiden", zegt Jaap Henk Hoepman, universitair hoofddocent bij de Radboud Universiteit Nijmegen en specialist privacy by design en identity management. Volgens Hoepman zijn we dan ook niet zo makkelijk van de qr-code af.

Hij merkt op dat er een heel stelsel van software en afspraken ligt die voor andere doeleinden is te gebruiken. Daarbij heeft de overheid burgers geleerd dat ze aan bepaalde eisen moeten voldoen om een qr-code te krijgen zodat ze toegang tot bepaalde locaties hebben. "Er zijn mensen over de streep getrokken om zich te identificeren met hun smartphone. Dat is nieuw, hè! Dat deden we op deze schaal niet eerder met onze telefoon. De coronacrisis heeft dus echt iets mogelijk gemaakt wat daarvoor niet zonder slag of stoot zou zijn geaccepteerd", aldus Hoepman.

Niet tijdelijk

De universitair hoofddocent krijgt bijval van Seda Gürses, een privacyspecialist van de TU Delft. "Geen enkele infrastructuur is tijdelijk. Na de aanslagen op de Twin Towers in 2001 werd de bevoegdheid van inlichtingendiensten tijdelijk uitgebreid. Dat is permanent geworden. Dit soort apps heeft de neiging om zich uit te breiden. In Duitsland is er nu een CoronaCheck-app waar je ook tickets mee kunt boeken voor concerten. Dat is heel verleidelijk voor de makers van zo’n app, waarom zou je covid niet gebruiken om aan je klanten te komen en dan vervolgens deze basis uitbouwen?"

De experts merken op dat door het gebruik van de CoronaCheck-app het gebruik van de smartphone om te mogen reizen of om toegang tot gebouwen te krijgen is genormaliseerd. "De traceerapps hebben de weg geplaveid voor overheden om apps te omarmen. En de certificaatapps hebben de weg gebaand voor het gebruik van de telefoon om gehoorzaamheid aan regels af te dwingen. Allemaal met hulp van de infrastructuur van Big Tech", zegt Gürses.

Door deze apps is de drempel om gehoorzaamheid bij burgers af te dwingen veel lager geworden, stelt Hoepman. "De maatschappij gaat meer en meer lijken op een vliegveld, waar je alleen met de juiste vinkjes vloeiend doorheen kunt gaan." Hij waarschuwt dat de technologie te gebruiken is om mensen uit te sluiten, bijvoorbeeld op basis van levensstijl. "Over de maatschappelijke consequenties wordt niet goed nagedacht. Ik weet niet of deze tanker nog de goede kant op te sturen is."