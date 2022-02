DPG krijgt AVG-boete van 525.000 euro voor onnodig opvragen identiteitsbewijs

Mediabedrijf DPG Media heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens een boete van 525.000 euro gekregen voor het onnodig opvragen van een identiteitsbewijs van mensen die hun gegevens wilden inzien of laten verwijderen. Daarmee heeft het mediabedrijf de AVG overtreden, zo stelt de privacytoezichthouder.

Wie wilde weten welke persoonsgegevens Sanoma en DPG Media bijhielden, of gegevens wilde laten wissen, moest eerst een identiteitsbewijs uploaden of opsturen. Daarnaast werden deze personen niet door DPG Media ingelicht dat zij gegevens daarvan mochten afschermen. Daardoor vroeg het mediabedrijf te veel persoonsgegevens op.

Het ging om klanten van DPG Media die geen online account bij het mediabedrijf hadden aangemaakt. Deze klanten konden moeilijker bij hun gegevens om ze in te zien of te wijzigen. DPG stelde dat zolang het de identiteit van de verzoeker niet kan vaststellen, de AVG niet van toepassing is. Verder stelde het mediabedrijf dat het vragen van een kopie identificatiebewijs noodzakelijk is om zo te voorkomen dat een kopie van de persoonsgegevens aan de verkeerde persoon worden verstrekt of persoonsgegevens van de verkeerde persoon worden verwijderd. De AP was het hier niet mee eens.

Te zwaar middel

"Een identiteitsbewijs mag je nooit zomaar opvragen. Er staan veel persoonsgegevens op. Zelfs als er delen van een identiteitsbewijs zijn afgeschermd, blijft een kopie vaak een te zwaar middel om vast te stellen of iemand is wie diegene zegt te zijn. Kopieën van identiteitsbewijzen moeten ook met grote zorgvuldigheid worden bewaard", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. "Je moet er niet aan denken dat kopieën via een ransomware-aanval of een ander datalek in verkeerde handen komen. Dat kan tot identiteitsfraude leiden en grote gevolgen hebben voor de mensen achter deze persoonsgegevens."

De Autoriteit Persoonsgegevens concludeerde dat DPG met haar beleid en het actief uitdragen ervan het recht van inzage en gegevenswissing van personen heeft belemmerd. Daarbij heeft het bedrijf onnodige drempels opgeworpen voor het kunnen inzetten van deze rechten. "Hierdoor heeft DPG in strijd gehandeld met artikel 12, tweede lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)", aldus de AP.

DPG Media heeft na de overname van Sanoma de werkwijze gewijzigd. DPG Media stuurt nu een verificatiemail om de identiteit van een verzoeker te kunnen vaststellen. Daarmee is de overtreding beëindigd. Het mediabedrijf kan nog in bezwaar gaan tegen de boete.