ING hoeft slachtoffer malafide McAfee-klantenservice niet te vergoeden

ING hoeft een man die door een zogenaamde klantenservice van antivirusbedrijf McAfee voor honderden euro's werd opgelicht niet te vergoeden, zo heeft financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De man zocht op Google naar het telefoonnummer van de klantenservice van McAfee, omdat hij het abonnement van zijn antivirussoftware wilde stopzetten.

Het telefoonnummer dat de man vindt en belt is van een malafide klantenservice. Die vraagt de man om een programma te installeren waarmee zijn computer op afstand kan worden overgenomen. Tijdens het telefoongesprek wordt de man verteld dat een door hem teveel betaald bedrag wordt teruggestort. Hij wordt verzocht om in te loggen op zijn bankrekening, zodat het bedrag via iDeal kan worden terugbetaald. Vervolgens moet hij de terugbetaling op de gebruikelijke manier via de scanner bevestigen.

Vervolgens laat de malafide klantenservice weten dat er iets fout is gegaan met de betaling en wordt de man gevraagd de betaling nogmaals te bevestigen. Hij doet, zonder zich hiervan bewust te zijn, in iets meer dan een kwartier tijd uiteindelijk vijf betalingen bij vijf verschillende webwinkels met een totaalbedrag van 728 euro.

Op enig moment vertrouwt de man het niet en hangt hij op. Vervolgens wordt hij gebeld door de ING met de mededeling dat hij mogelijk slachtoffer is geworden van oplichting. De bank heeft de rekening van de man geblokkeerd en adviseert hem zijn computer niet meer te gebruiken totdat die is opgeschoond.

Schadevergoeding

De man eiste vervolgens dat ING de geleden schade vergoedt. Hij stelt dat hij de gebruikte procedure voor het betalen via iDeal volgde en dus niets verkeerds deed. ING detecteerde de fraude vrijwel meteen, maar het is de man onduidelijk waarom de bank niet direct heeft ingegrepen door bijvoorbeeld de bankrekening te blokkeren. Nu ING niet direct heeft ingegrepen is de man van mening dat de bank de schade moet vergoeden.

Het Kifid stelt dat er geen sprake is van niet-toegestane betalingstransacties, aangezien de man met de transacties heeft ingestemd. ING stelt daarnaast dat het de fraude niet eerder kon detecteren. De aankopen werden gedaan bij bonafide webwinkels. Alleen op basis van het betalingspatroon is er een waarschuwing gegenereerd dat er mogelijk sprake was van fraude of oplichting. De bank kon dit pas achteraf constateren, op basis van het transactieverloop, en had de man naar eigen zeggen ook niet eerder kunnen waarschuwen.

Volgens het Kifid heeft de man ingestemd met de transacties en is niet gebleken dat ING haar zorgplicht heeft geschonden. De vordering van de man is dan ook afgewezen (pdf).