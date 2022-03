CBS: 17 procent Nederlanders werd in 2021 slachtoffer van cybercrime

Zeventien procent van de Nederlanders is vorig jaar het slachtoffer van cybercrime geworden, zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Veiligheidsmonitor 2021 weten. Een zelfde percentage van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder gaf aan vorig jaar slachtoffer te zijn geweest van traditionele vormen van criminaliteit, zoals inbraak, diefstal, geweld en vernieling.

Onder cybercrime verstaat het CBS online aan- en verkoopfraude, online identiteitsfraude, computervredebreuk en online pesten. Tien procent van de ondervraagde Nederlanders werd in 2021 slachtoffer van online oplichting en fraude. Het gaat dan bijvoorbeeld om aankoopfraude waarbij online gekochte producten of diensten niet worden geleverd terwijl ze wel zijn betaald. Zeven procent gaf aan slachtoffer te zijn van computervredebreuk. Het gaat dan om het inbreken op systemen of accounts. Meer mensen werden slachtoffer van een inbraak op het account (6 procent) dan van een inbraak op een systeem (3 procent).

Phishing

Van alle Nederlanders van 15 jaar of ouder zegt 68 procent dat ze in de afgelopen twaalf maanden ten minste één keer een telefoontje, e-mail of ander bericht hebben ontvangen dat (waarschijnlijk) van een oplichter was. Twee procent geeft aan hier weleens te zijn ingetrapt. Bijna de helft hiervan (0,8 procent) is er uiteindelijk geld mee verloren. Ruim twintig procent van de phishingslachtoffers werd slachtoffer van WhatsAppfraude, zo laat het CBS verder weten. Hierbij doet een oplichter zich voor als een familielid of vriend van het slachtoffer en vraagt hem om geld.

Melding en aangifte cybercrime

Van alle slachtoffers van cybercrime heeft 47 procent bij een instantie gemeld wat hen overkomen is, 19 procent deed aangifte bij de politie. Fraude in het betalingsverkeer wordt door 77 procent van de slachtoffers bij een instantie gemeld, zoals bank, politie of Fraudehelpdesk. Een kwart van de slachtoffers doet aangifte bij de politie. Slachtoffers van phishing doen met 55 procent het vaakst aangifte. Van computervredebreuk wordt het minst vaak aangifte gedaan.

Update

Het CBS meldt op deze pagina dat 15 procent slachtoffer van cybercrime is geworden, maar spreekt in de Veiligheidsmonitor van 17 procent. Vanwege een nieuwe vraagstelling is er geen vergelijking mogelijk met eerdere jaren. Het artikel is hierop aangepast.