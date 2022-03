Webontwikkelaars willen dat Apple meer browser-engines op iOS toestaat

Apple moet meer browser-engines op iOS toestaan dan alleen het eigen WebKit, zo vindt een groep van webontwikkelaars die zich Open Web Advocacy (OWA) noemt. Alle browsers op iOS maken op dit moment gebruik van WebKit, de door Apple ontwikkelde browser-engine.

Volgens Apple zou het toestaan van third-party browsers de veiligheid van iOS in gevaar brengen, omdat nieuwe browsers het aanvalsoppervlak van het besturingssysteem vergroten. Iets waar de ontwikkelaars van OWA zich niet in kunnen vinden. Om andere browsers te verbieden zou Apple volgens OWA moeten bewijzen dat iOS Safari veel veiliger is dan andere browsers en dat het gevaar voor gebruikers van het toestaan van concurrerende browsers veel groter is dan het gebrek aan concurrentie.

De ontwikkelaars van OWA stellen dat Safari niet significant veiliger is dan andere browsers. Zo worden Safari-gebruikers langer blootgesteld aan kwetsbaarheden omdat Apple beveiligingsupdates later uitrolt dan andere browserontwikkelaars. Safari is daarnaast niet immuun voor kwetsbaarheden. Zo kregen iOS-gebruikers vorig jaar met een recordaantal zerodaylekken te maken, waarvan een groot deel in WebKit.

Verder claimt OWA dat Apple een slechte relatie met externe beveiligingsexperts heeft en dat elk ander besturingssysteem concurrerend browser-engines toestaat en veilig weet te blijven. "Het is lastig om te stellen dat iOS Safari zelfs even veilig is dan andere concurrerende browsers", aldus de webontwikkelaars, die toevoegen dat Apple niet kan zeggen dat het securityvoordeel van iOS Safari zo groot is dat het mededingingsbeperkende maatregelen rechtvaardigt.

Naast security noemt OWA ook nog privacy, ontbrekende functionaliteit en tal van andere zaken waarom Apple iOS voor andere browser-engines zou moeten openstellen.