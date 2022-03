Google hoeft zoekresultaten over plastisch chirurg niet te verwijderen

Google hoeft zoekresultaten die linken naar informatie over een Nederlandse plastisch chirurg niet te verwijderen, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld. Het recht op vrije meningsuiting en informatievrijheid van Google en van derden weegt zwaarder dan het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens van de chirurg.

De chirurg had in 2014 een patiënte geopereerd, die een klacht tegen haar indiende wegens gebrek aan organisatie en nazorg na de operatie. In 2016 besloot het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg de chirurg een voorwaardelijke schorsing van haar inschrijving voor de duur van vier maanden op te leggen, met een proeftijd van twee jaar.

Wie via Google op naam van de chirurg zocht vond links naar zwartelijsten.nl en een link naar een krantenartikel. In 2017 vroeg de chirurg Google om de zoekresultaten uit Google.com, Google.nl en alle lokale EU-versies van Google Search te verwijderen. Google wees het verzoek af, waarop de chirurg naar de rechter stapte. Die wees haar verzoek toe, maar in hoger beroep trok de chirurg aan het kortste eind.

Vervolgens ging de chirurg bij de Hoge Raad in cassatie. Ook die geeft de vrouw ongelijk. Volgens de chirurg had haar verzoek beoordeeld moeten worden aan de hand van artikel 10 van de AVG. Dat is volgens de Hoge Raad niet het geval. Daarnaast keek de Hoge Raad of het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens van de vrouw zwaarder wegen dan het recht op vrije meningsuiting en informatievrijheid van Google en van derden. Dat is niet het geval, aldus de Raad, die het beroep verwerpt.