Ruim 70.000 e-mailadressen en wachtwoordhashes gestolen bij NVIDIA

De aanvallers die toegang wisten te krijgen tot systemen van chipfabrikant NVIDIA hebben daar e-mailadressen en NTLM-wachtwoordhashes van ruim 70.000 medewerkers buitgemaakt, zo meldt beveiligingsonderzoeker Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned.

NVIDIA liet eerder al weten dat het de inbraak op 23 januari ontdekte en daarbij inloggegevens van medewerkers waren gestolen. Een aantal werd echter niet genoemd. De gestolen data werd vervolgens door de aanvallers online gezet. Volgens Hunt gaat het om meer dan 71.000 e-mailadressen en NTLM-wachtwoordhashes, waarvan een groot deel inmiddels gekraakt zou zijn.

De NT LAN Manager, en diens opvolger NTLMv2, is een challenge-en-response protocol voor het inloggen op Microsoft-accounts. Het wordt onder andere door Active Directory-omgevingen ondersteund. Hashes worden gebruikt om wachtwoorden gecodeerd in een database op te slaan. Wanneer de gebruiker zich registreert en een wachtwoord opgeeft, wordt hier via een hashingalgoritme een hash van gemaakt. De hash wordt in de database opgeslagen.

Dit voorkomt dat als bijvoorbeeld een systeem of website wordt gecompromitteerd en de database gestolen, de aanvaller meteen toegang tot de wachtwoorden van gebruikers heeft. Die zijn namelijk gehasht. Een ander kenmerk van hashes is dat een hashingalgoritme voor een gegeven wachtwoord altijd dezelfde hash zal genereren. Verschillende gebruikers die hetzelfde wachtwoord kiezen zullen ook dezelfde wachtwoordhash hebben. Eerder hebben onderzoekers aangetoond dat NTLM-hashes van korte wachtwoorden eenvoudig zijn te kraken.

Hunt heeft de e-mailadressen nu aan Have I Been Pwned toegevoegd. Via de zoekmachine kunnen gebruikers kijken of hun gegevens in bekende datalekken voorkomen. Van de 71.335 toegevoegde e-mailadressen was 17 procent al via een ander datalek bij Have I Been Pwned bekend.