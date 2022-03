VS waarschuwt voor tientallen actief aangevallen Cisco-kwetsbaarheden

De Amerikaanse overheid heeft federale instanties in het land gewaarschuwd voor bijna honderd actief aangevallen kwetsbaarheden, waarvan het grootste deel in producten van Cisco. Federale overheidsinstanties hebben tot 17 maart de tijd gekregen om de beveiligingslekken te verhelpen.

Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security houdt een lijst bij van actief aangevallen kwetsbaarheden en stelt vervolgens deadlines wanneer federale overheidsinstanties de update voor het betreffende probleem moeten installeren. De lijst wordt geregeld met nieuw aangevallen beveiligingslekken uitgebreid.

De laatste toevoeging bestaat uit bijna honderd kwetsbaarheden. Niet eerder werden er zoveel beveiligingslekken in één keer aan de lijst toegevoegd. Wat opvalt is dat bijna veertig van de kwetsbaarheden in producten van Cisco aanwezig zijn. Het grootste deel daarvan is al vrij oud, maar het gaat ook om verschillende beveiligingslekken in de RV160, RV160W, RV260, RV260P, RV260W, RV340, RV340W, RV345 en RV345P vpn-routers waarvoor Cisco begin februari updates uitbracht.

Het CISA wil dat federale overheidsinstanties een deel van de Cisco-lekken voor 17 maart heeft gepatcht. Voor een aantal andere kwetsbaarheden geldt een deadline van 24 maart. Naast de beveiligingslekken in producten van Cisco staan er ook kwetsbaarheden in Windows, Adobe Flash Player, Oracle Java, Exim en Apache Tomcat op de lijst.