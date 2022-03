Populaire Nederlandse websites volgen bezoekers via fingerprinting

Tal van populaire Nederlandse websites maken gebruik van fingerprinting om hun bezoekers te kunnen volgen, zo stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. Het gaat onder andere om banken, nieuwssites, streamingdiensten en webwinkels.

Via fingerprinting wordt er informatie over de systeemconfiguratie van internetgebruikers verzameld om hen zo op internet te volgen. Doordat systemen van elkaar verschillen is het mogelijk om aan de hand van de gebruikte systeemconfiguratie een unieke fingerprint op te stellen en gebruikers ook zonder ip-adres of cookies te volgen.

De Consumentenbond onderzocht begin dit jaar via de Google Chrome-extensie CanvasFingerprintBlock honderd populaire websites. 34 procent maakt gebruik van fingerprinting, veel meer dan de twaalf procent bij de steekproef in 2018. "De meeste websites hebben de vingerafdruk al genomen voordat je er via het ‘cookie-OK’-menu mee hebt kunnen in stemmen. En ze doen het ook als je surft in de ‘privacy-modus’ van je browser", zegt onderzoeker Peter Kulche.

De websites die fingerprinting toepassen werden door de Consumentenbond benaderd. Zeventien daarvan reageerden. Ze stellen de techniek te gebruiken voor fraudebestrijding, scraping tegen te gaan en dos-aanvallen te voorkomen. De Telecomwet en AVG stellen dat fingerprinting alleen is toegestaan wanneer de bezoeker hiermee instemt. Alleen ing.nl, nu.nl en telegraaf.nl wachten met hun vingerafdruk totdat bezoekers akkoord geven voor cookies en andere technieken voor tracking. De anderen doen het zonder enige vorm van instemming.

Hoewel de websites die reageerden claimen de techniek voor hun eigen bescherming te gebruiken, lijkt dat niet altijd het geval te zijn. Zo passen abnamro.nl, ing.nl en rabobank.nl fingerprinting ook toe op de homepage. "Een flink deel van de fingerprintende websites is dus mogelijk in overtreding: ze gebruiken de techniek zonder een goede juridische ‘grondslag’", merkt Kulche op. De Consumentenbond heeft de onderzoeksresultaten met de Autoriteit Persoonsgegevens gedeeld.