Hardwarebedrijf Adafruit lekt klantgegevens via publieke GitHub-repository

Hardwarebedrijf Adafruit heeft door een onbedoeld publiek gemaakte GitHub-repository gegevens van klanten gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen, aflever- en factuuradressen, of bestellingen via creditcard of PayPal waren geplaatst en gegevens van sommige bestellingen, zo heeft het bedrijf aan klanten laten weten.

De klantgegevens waren onderdeel van een "auditing dataset" gebruikt voor het trainen van personeel. De data bevond zich in een GitHub-repository van een inactieve voormalige medewerker die data-analyse aan het leren was. Na ontdekking van het datalek werd de GitHub-repository verwijderd. Voor zover bekend is er geen misbruik van de klantgegevens gemaakt. Adafruit is een open source hardwarebedrijf dat elektronicaproducten ontwikkelt en verkoopt.