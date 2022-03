MijnOverheid toont voortaan overzicht van gedeelde persoonsgegevens

MijnOverheid laat voortaan zien met welke organisaties en overheidsinstanties persoonsgegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP) worden gedeeld. In de BRP wordt informatie over burgers vastgelegd, zoals Burgerservicenummer (BSN), naam, geboortedatum, huwelijk of adres. De gemeente waar iemand staat ingeschreven houdt deze gegevens bij.

Overheidsorganisaties kunnen voor het uitvoeren van hun taken gegevens uit de BRP krijgen, alsmede organisaties met een maatschappelijke taak, zoals pensioenfondsen, zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Via MijnOverheid, het online portaal van de overheid waar burgers op hun eigen account overheidscommunicatie kunnen ontvangen, persoonlijke gegevens kunnen inzien en lopende zaken bij de overheid kunnen bekijken, is nu zichtbaar welke BRP-gegevens met welke organisatie worden gedeeld.

Het delen van gegevens uit de BRP gebeurt automatisch. Burgers hoeven hiervoor geen toestemming te geven. Dit is vastgelegd in de Wet en het Besluit BRP. In de toekomst wordt het ook mogelijk om via MijnOverheid zelf aan te geven met welke organisaties, buiten de overheid, gegevens gedeeld mogen worden. Dit kan dan alleen in die gevallen waar dit wettelijk is toegestaan.

"Het kabinet wil burgers meer regie geven op het gebruik van hun gegevens bij de overheid. Door beter inzicht te geven in welke gegevens gedeeld worden, gegevens eenvoudig aan te kunnen passen en in de toekomst waar mogelijk gegevens naar eigen wens te delen", stelt Logius, de ict-dienstverlener van de overheid.