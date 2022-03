Toyota-leverancier Denso getroffen door ransomware-aanval

De Duitse dochteronderneming van Toyota-leverancier Denso is getroffen door een ransomware-aanval. De aanvallers claimen 1,4 terabyte aan data buit te hebben gemaakt. Het zou om 157.000 inkooporders, e-mails en ontwerpen gaan, zo meldt de Japanse publieke omroep NHK.

Via de eigen website stelt Denso dat een derde partij op 10 maart illegaal toegang tot het netwerk van de Duitse dochteronderneming heeft gekregen. Daarop is besloten om systemen offline te halen. Voor zover nu bekend heeft de aanval geen gevolgen voor andere Denso-locaties of -fabrieken. De lokale autoriteiten zijn inmiddels gewaarschuwd.

Een woordvoerder laat tegenover The Japan Times weten dat er snel werd gereageerd op de inbraak op het systeem, maar verdere details zijn niet bekendgemaakt. Onlangs besloot Toyota de autoproductie in veertien Japanse fabrieken na een ransomware-aanval op een andere leverancier tijdelijk stil te leggen.