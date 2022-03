Onderzoek: 70 procent online aankopen afgerekend met iDeal

Zeventig procent van alle online aankopen vorig jaar werd afgerekend met iDeal, dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde Thuiswinkel Markt Monitor. De creditcard volgt met acht procent op een ruime afstand. In totaal gaven Nederlanders vorig jaar 30,6 miljard euro online uit, wat een stijging is van zestien procent ten opzichte van 2020. Het aantal online aankopen kwam uit op 373 miljoen, een groei van dertien procent in vergelijking met een jaar eerder.

"De online groei werd opnieuw aangewakkerd door de coronamaatregelen, zoals de sluiting van niet-essentiële winkels in het eerste kwartaal en eind vierde kwartaal. Hierdoor hebben consumenten dit jaar opnieuw meer online aankopen gedaan, waarbij opvallend is dat het totale bedrag dat een consument online besteedt ook is toegenomen", zegt Marlene ten Ham, directeur Thuiswinkel.org.

De laptop is het populairst om online aankopen te doen (33 procent), gevolgd door de smartphone (29 procent) en daarna de desktop (22 procent). Wordt er gekeken naar de online bestedingen, dan staat de laptop wederom op de eerste plek, alleen weet daarna de desktop net de smartphone voor te blijven. De cijfers laten verder zien dat de meeste online aankopen via iDeal worden afgerekend, op afstand gevolgd door creditcard, pintransactie en PayPal.