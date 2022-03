Google Dialer en Messages verzamelen allerlei privédata Androidgebruikers

De Google Dialer- en Messages-apps, die standaard op Androidtelefoons zijn geïnstalleerd, verzamelen allerlei privédata van gebruikers en sturen die naar Google, zo stellen onderzoekers van het Trinity College Dublin op basis van eigen onderzoek. De apps worden gebruikt voor bellen en het versturen en ontvangen van sms en andere berichten. Volgens Google zijn de Dialer- en Messages-apps op meer dan miljard toestellen geïnstalleerd.

Zo meldt de Messages-apps aan Google wanneer een bericht is verstuurd of ontvangen. Het gaat om de tijd en een hash van de berichttekst. Hierdoor kan Google zien welke telefoons met elkaar communiceren en op welk moment. Ook verstuurt Messages het telefoonnummer van de afzender naar Google. De Dialer-app laat Google weten wanneer er een telefoongesprek is gestart of ontvangen. Het gaat dan om de tijd en de gespreksduur. Zo weet Google wie met elkaar belt, op welk moment en hoelang.

Verder laten beide apps aan Google weten hoe de gebruiker er gebruik van maakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bekijken van het appscherm, een sms-conversatie of het doorzoeken van de contacten. Dit geeft Google een uitgebreid beeld van het app-gebruik, aldus de onderzoekers. De data die naar Google wordt verstuurd is voorzien van het Android ID van de telefoon, die aan het Google-account van de gebruiker is gekoppeld. Het is niet mogelijk voor gebruikers om zich voor deze dataverzameling af te melden, zo stellen de onderzoekers.

"Ik was verrast dat deze Google-apps zoveel duidelijk gevoelige data verzamelen. Het is niet duidelijk waarvoor de data wordt gebruikt en het ontbreken van een opt-out is zeer zorgwekkend", zegt hoogleraar computer systems Doug Leith van Trinity College. "Hopelijk dat ons onderzoek als een wake-up call voor het publiek, politici en toezichthouders dient. Het is de hoogste tijd dat we actie ondernemen zodat mensen weten welke data hun telefoon verlaat, waarvoor het wordt gebruikt en het belangrijkste de mogelijkheid om zich voor deze dataverzameling af te melden."

Naar aanleiding van het onderzoek heeft Google de onderzoekers laten weten dat er aanpassingen aan de apps worden doorgevoerd om gebruikers beter te informeren en bepaalde informatie niet meer te verzamelen. Wanneer de aanpassingen precies worden doorgevoerd is niet bekendgemaakt. (pdf).