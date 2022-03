BBB wil opheldering over online volgen van Kamerleden tijdens coronapandemie

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid om opheldering gevraagd over het online volgen van Kamerleden tijdens de coronapandemie en wil dat het kabinet alle communicatie hierover deelt. Aanleiding voor de vragen is berichtgeving dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) kritische politici en influencers online zou hebben gemonitord.

Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer stelde BBB-Kamerlid Van der Plas vragen aan de minister hierover. "Ik wil graag opheldering van deze minister. Hoe kan het dat meerdere ministeries Kamerleden volgen, bespioneren en omgevingsanalyses van hen maken? Kan een ministerie de NCTV opdracht geven om deze analyses te maken?"

De minister stelde dat de NCTV geen Kamerleden volgt en de media-analyses werden gemaakt om sentimenten in de samenleving in beeld te brengen. "Je gaat niet in je eigen torentje zitten en bedenken hoe de wereld eruitziet, maar je kijkt naar wat er buiten gebeurt. En idealiter ben je er natuurlijk ook echt vol onderdeel van", aldus de minister. Die voegde toe dat de analyses niet door de NCTV werden gemaakt, maar door het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie.

"Het kan zijn dat er dan ook accounts onder vallen van Kamerleden met een groot bereik, zodat je weet wat er leeft. Meer gebeurt er niet. Er worden dus niet mensen actief gevolgd. Er wordt op thema's gekeken wat er speelt in de samenleving", ging Yesilgöz verder.

Van der Plas reageerde fel: "Het komt er dus gewoon op neer dat het ministerie Kamerleden aan het controleren is. De Kamer controleert de ministeries en dat is niet andersom. Ik vraag mij überhaupt af waarom er omgevingsanalyses gemaakt moeten worden van wat ik doe op Twitter of van wat ik zeg in de media."

De minister herhaalde dat er geen sprake van actief volgen is. "Een Kamerlid wordt dus absoluut niet gevolgd. Er wordt niet gezegd: laten we eens goed in de gaten houden wat mevrouw Van der Plas ervan vindt. Het kan zijn dat haar berichten per thema naar boven komen, omdat ze een enorm bereik heeft en ook een sentiment raakt."

Dit stelde Van der Plas niet gerust, die vervolgens alle communicatie opvroeg. "Het gaat dan om mailtjes van NCTV of anderen over mevrouw Agema en mij naar de minister. Het gaat ook om sms'jes of whatsappjes. Ik wil gewoon weten wat er over ons is gezegd en circuleert, welk doel dit diende en eigenlijk ook hoeveel ministeries dit nog meer op deze manier doen."

Verder vroeg het BBB-Kamerlid om informatie over de inzet van trollen. "Want tijdens de coronapandemie heb ik gemerkt dat je, als je wat kritisch bent, ineens ik-weet-niet-hoeveel anonieme accounts achter je aan krijgt om jouw mening te ondermijnen." Daarop liet de minister weten dat de overheid geen trollen inzet.