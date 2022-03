Brussel wil coronareispas zonder impactanalyse verlengen tot 30 juni 2023

De Europese Commissie wil de verordening die het gebruik van de coronareispas mogelijk maakt verlengen tot 30 juni 2023, maar heeft nagelaten een impactanalyse te maken zoals het had moeten doen, zo stellen de Europese privacytoezichthouder EDPS en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB).

Oorspronkelijk zou de verordening die het gebruik van het Digitaal Covid Certificaat (DCC) mogelijk maakt op 30 juni van dit jaar aflopen. Via het certificaat kunnen Europese burgers aangeven dat ze zijn getest, gevaccineerd of genezen van corona. Volgens de Europese Commissie kunnen lidstaten ook na 30 juni het nodig vinden om de coronareispas te verplichten.

De EDPS en EDPB hebben een gezamenlijke opinie over het voorstel van de Europese Commissie gepubliceerd. Daarin stellen ze dat bij een eventuele verlenging moet worden gekeken naar de principes van effectiviteit, noodzakelijkheid en proportionaliteit. Zo betreuren de EDPS en EDPB het dat de Europese Commissie geen impactanalyse heeft uitgevoerd, ook al had het dit wel moeten doen.

De Europese Commissie moet het Europees Parlement en de Europese Raad van een rapport voorzien over de impact van de verordening op het vrije verkeer van personen, fundamentele rechten en non-discriminatie. De privacyinstanties roepen de Europese Commissie op om het rapport als bijlage aan het huidige voorstel toe te voegen.

"Deze voorstellen zijn met name van belang vanwege hun grote impact op de bescherming van individuele rechten en vrijheden. Elke beperking van het vrije verkeer van personen binnen de EU om de verspreiding van corona te beperken, waaronder de verplichting om een coronareispas te tonen, moet zo snel als de epidemiologische situatie het toestaat worden opgeheven", zegt EDPB-voorzitter Andrea Jelinek.

"We moeten continu blijven kijken welke middelen effectief, noodzakelijk en proportioneel blijven in het gevecht tegen de coronapandemie", zegt EDPS-voorztter Wojciech Wiewiorowski. Hij merkt op dat databeschermingsprincipes continu moeten worden toegepast en geïntegreerd, met het oog op de evolutie van de epidemiologische situatie en de impact op fundamentele rechten. Het Nederlandse kabinet sprak zich eerder nog positief uit over de verlenging.